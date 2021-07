Il padel batte il calcetto: tutti pazzi per il 'cugino povero del tennis'. Tremila campi in tutta Italia: due anni fa erano 800 (Di martedì 27 luglio 2021) È facile da imparare e piace trasversalmente a uomini e donne. Tanti i personaggi famosi che ci giocano: Giovanni Malagò, Francesco Totti, Flavia Pennetta, Giorgia Meloni. Ed è anche un grande business: un campo fattura 6.000 euro al mese e le strutture spuntano come funghi. Gli... Leggi su repubblica (Di martedì 27 luglio 2021) È facile da imparare e piace trasversalmente a uomini e donne. Tanti i personaggi famosi che ci giocano: GiovMalagò, Francesco Totti, Flavia Pennetta, Giorgia Meloni. Ed è anche un grande business: un campo fattura 6.000 euro al mese e le strutture spuntano come funghi. Gli...

