Il nuovo Allegri, padrone della Juve (Di martedì 27 luglio 2021) L'ultima volta a quel tavolo con Andrea Agnelli era stato per annunciare la fine di una storia lunga cinque anni. Commozione, lacrime, strette di mano e pacche sulle spalle per quello che pareva a tutti gli effetti un addio e che, invece, è stato solo un lungo arrivederci. Un cerchio che si è chiuso e che ha restituito a Massimiliano Allegri la Juventus rimettendolo al centro del progetto, con un contratto lungo e blindato e l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo di vittorie. Max è tornato e non è lo stesso che nel maggio 2019 lasciò la Juve convinto di aver chiuso per sempre la porta bianconera alle sue spalle.

