Il Napoli si muove per il nuovo centrocampista: avviati i contatti attraverso Mino Raiola! (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'infortunio di Diego Demme costringe il Napoli a cercare un nuovo centrocampista da regalare a Luciano Spalletti. Secondo il portale greco Sportime, il club azzurro avrebbe come primo obiettivo per il centrocampo Mady Camara dell'Olympiacos. Nei giorni scorsi il Napoli avrebbe inviato una nuova offerta al club greco attraverso Mino Raiola, che ha fatto le sue mosse per essere coinvolto in questa operazione. Per il mediano, l'Olympiakos chiede non meno di 15 milioni di euro. Per ora non è ancora arrivata un'offerta definitiva, ma pare che il Napoli possa proporre vari ...

