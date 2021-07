Il Monza pazzo di Ounas | offerti al Napoli 17 milioni con bonus

Leggi su napolipiu

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilvuole, il club di Berlusconi vuole fare le cose in grande per tentare la promozione in serie A. il club Lombardo punta due calciatori azzurri, Tutino e. Per il franco -algerino ilarriverebbe anche ad offrire 17, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. “I nomi sono sempre quelli di Tutino e. Per il 25enne napoletano le richieste sono tante, in primis la Salernitana che vorrebbe un rinnovo del prestito, mentre solo il Parma avrebbe manifestato l’interesse ad acquistare il cartellino con 5cash”. “Lo stesso ...