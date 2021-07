Il momento esatto in cui il bombardamento di grandine distrugge le auto sull’A1 | VIDEO (Di martedì 27 luglio 2021) Sono impressionanti le immagini che arrivano dall’Emilia-Romagna. I VIDEO della grandinata che si è abbattuta sulla Regione nel pomeriggio di ieri mostrano la violenza con cui enormi “chicchi” di ghiaccio si sono scagliati sul suolo provocando ingenti danni. In questo filmato, per esempio, si vede l’interno di un’automobile che stava percorrendo l’autostrada A1 – in direzione Milano – all’altezza di Fidenza (Parma). VIDEO grandinata in Emilia, le immagini dei danni anche sulla A1 Immagini che mostrano la violenza con cui vere e proprie palline di ghiaccio hanno distrutto il parabrezza di questa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Sono impressionanti le immagini che arrivano dall’Emilia-Romagna. Idella grandinata che si è abbattuta sulla Regione nel pomeriggio di ieri mostrano la violenza con cui enormi “chicchi” di ghiaccio si sono scagliati sul suolo provocando ingenti danni. In questo filmato, per esempio, si vede l’interno di un’mobile che stava percorrendo l’strada A1 – in direzione Milano – all’altezza di Fidenza (Parma).grandinata in Emilia, le immagini dei danni anche sulla A1 Immagini che mostrano la violenza con cui vere e proprie palline di ghiaccio hanno distrutto il parabrezza di questa ...

