Il Guardian | “A che serve il calcio alle Olimpiadi? Se lo cancellassero | non se ne accorgerebbe nessuno”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 luglio 2021) Era il 2012, e “leerano lee ilera il, e il divario tra i due non era mai stato più chiaro“. La notazione di Jonathan Liew sulè diventata una specie di luogo comune: che c’entra il? Almeno in questa forma? Dopo l’Europeo poi guardare il pallone a Tokyo fa un po’ effetto abbuffata inutile. Al momento il torneo femminile è più interessante di quello maschile. Per il“il problema più grande delolimpico è un problema specifico del ...