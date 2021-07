Il governo valuta di separare il canone Rai dalla bolletta elettrica (Di martedì 27 luglio 2021) Televisione“Pagare tutti, pagare meno”. Con questo slogan il canone Rai entrava nella bolletta dell’elettricità a partire dal 2016, riuscendo ad abbattere un’evasione fino ad allora dilagante, dal 36% al 10% dei pagamenti dovuti già nel primo anno. In effetti, il canone Rai è sceso dai 113 euro del 2015 agli attuali 90 euro. Tuttavia la norma, contenuta nella legge di Stabilità 2016 dal governo guidato dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, non piace alla Commissione europea: per un principio di concorrenza e trasparenza bisognerà eliminare gli “oneri impropri” dai costi dell’energia. E l’Italia recepirà ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) Televisione“Pagare tutti, pagare meno”. Con questo slogan ilRai entrava nelladell’elettricità a partire dal 2016, riuscendo ad abbattere un’evasione fino ad allora dilagante, dal 36% al 10% dei pagamenti dovuti già nel primo anno. In effetti, ilRai è sceso dai 113 euro del 2015 agli attuali 90 euro. Tuttavia la norma, contenuta nella legge di Stabilità 2016 dalguidato dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, non piace alla Commissione europea: per un principio di concorrenza e trasparenza bisognerà eliminare gli “oneri impropri” dai costi dell’energia. E l’Italia recepirà ...

