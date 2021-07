(Di martedì 27 luglio 2021) Due operazioni di Exit da parte di uno dei principali gestori di fondi di venture capital in Italia che ha ceduto le partecipate spagnole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fondo P101

...Italiano di Investimento, European Investment Fund,Pensione BCC, Cassa Forense oltre ad alcune tra le principali famiglie imprenditoriali italiane.SGR, gestisce attualmente due ...Le cessioni, siglate in questi giorni, hanno riguardato due partecipate spagnole delche sono ... con i soci di Deporvillage (, Samaipata, Mediaset e numerosi business angel spagnoli e i ...P101 sgr, venture capital italiano partecipato da Azimut (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato la cessione delle sue quote ...Il fondo P101 cede Deporvillage a JD Sports Fashion e Bipi a RCI Bank and Services (Gruppo Renault) - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...