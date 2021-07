Il Dr. Giuseppe De Donno ha deciso di abbandonare questo pianeta: il saluto di Red Ronnie (Di martedì 27 luglio 2021) Il Dr. Giuseppe De Donno ha deciso di abbandonare questo pianeta: la notizia è arrivata da Red Ronnie pochi minuti fa, in una diretta Facebook da lui girata. Red Ronnie aveva avuto l’onore di conoscere l’eroe che ha salvato 58 vite su 58 di malati terminali (qui l’articolo di Red Ronnie con l’intervista) con il plasma iperimmune (terapia meglio nota come ‘plasmaferesi’) dei donatori guariti dal Covid-19, ed è apparso vistosamente addolorato per l’accaduto. Red Ronnie ha così salutato l’ex pneumologo dell’Ospedale di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Il Dr.Dehadi: la notizia è arrivata da Redpochi minuti fa, in una diretta Facebook da lui girata. Redaveva avuto l’onore di conoscere l’eroe che ha salvato 58 vite su 58 di malati terminali (qui l’articolo di Redcon l’intervista) con il plasma iperimmune (terapia meglio nota come ‘plasmaferesi’) dei donatori guariti dal Covid-19, ed è apparso vistosamente addolorato per l’accaduto. Redha così salutato l’ex pneumologo dell’Ospedale di ...

