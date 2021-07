Il Csm boccia gli emendamenti alla riforma della giustizia (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - "Rilevanti e drammatiche potrebbero essere le ricadute pratiche" della riforma su prescrizione e improcedibilità delineata dagli emendamenti del governo al ddl penale, "in ragione della rilevante situazione di criticità di molte delle Corti d'appello italiane". Lo scrive la Sesta Commissione del Csm nel parere che giovedì mattina sarà discusso in plenum. Al testo vengono anche allegati alcuni dati, i quali, rileva la Commissione, "dimostrano che i termini fissati dal legislatore, soprattutto per la fase di appello, sono largamente inferiori a quelli medi registrati negli ultimi anni e che oscillano dai 4 ai 5 anni: ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - "Rilevanti e drammatiche potrebbero essere le ricadute pratiche"su prescrizione e improcedibilità delineata daglidel governo al ddl penale, "in ragionerilevante situazione di criticità di molte delle Corti d'appello italiane". Lo scrive la Sesta Commissione del Csm nel parere che giovedì mattina sarà discusso in plenum. Al testo vengono anche allegati alcuni dati, i quali, rileva la Commissione, "dimostrano che i termini fissati dal legislatore, soprattutto per la fase di appello, sono largamente inferiori a quelli medi registrati negli ultimi anni e che oscillano dai 4 ai 5 anni: ...

