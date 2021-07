Il conservatorio di Napoli è stato il primo in Europa. Non tutti sanno che aveva uno scopo nobile (Di martedì 27 luglio 2021) Il conservatorio di Napoli è stato il primo istituto deputato all’insegnamento della musica. Nel tempo questo riscosse sempre più successo e divenne il conservatorio più importante in tutta Europa. Il conservatorio di San Pietro a Majella Forse non tutti sanno che il primo conservatorio nacque a Napoli; a dire il vero non fu istituito con la funzione di insegnare musica ma con quella di “conservare” e togliere i bambini napoletani, i famosi “scugnizzi” dalle strade dove fino ad allora ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 luglio 2021) Ildiilistituto deputato all’insegnamento della musica. Nel tempo questo riscosse sempre più successo e divenne ilpiù importante in tutta. Ildi San Pietro a Majella Forse nonche ilnacque a; a dire il vero non fu istituito con la funzione di insegnare musica ma con quella di “conservare” e togliere i bambini napoletani, i famosi “scugnizzi” dalle strade dove fino ad allora ...

