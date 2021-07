Il Chievo escluso dalla Serie B | verrà ripescato il Cosenza

(Di martedì 27 luglio 2021) Il Collegio di garanzia del Coni ha bocciato il ricorso delVerona, che dunque non prenderà parte al prossimo campionato di calcio diB. Al posto dei venetiil, ...

Verona prende atto della decisione del Collegio di garanzia del Coni e annuncia l'intenzione di impugnare tale decisione presso il Tar del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di ...dalla serie B . Bocciato il ricorso deldal Collegio di garanzia . Il Cosenza è ripescato in B. I calabresi erano retrocessi dopo l'ultimo campionato.dalla serie ...Abbandonano rifiuti edili tra Monteforte e Montecchia: nei guai 2 persone Chievo escluso dalla B, la favola finisce. La societá: “Pronto il ricorso al Tar” Chievo Verona, il Coni boccia il ricorso. Il ...Bocciato il ricorso del Chievo dal Collegio di garanzia. Il Cosenza è ripescato in B. È questa la decisione sul prossimo campionato arrivata dal Coni. Il Chievo - il cui primo ...