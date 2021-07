Il centro Astalli | ' Ancora naufragi | porre fine all' ecatombe'

Advertising

Dopo essere state accertate 57 vittime causate dal naufragio di ieri a largo della Libia, ilha espresso profondo cordoglio. Tra di loro ci sono almeno 20 donne e due bambini. Secondo l'Oim nel 2021 la stima dei morti nel Mediterraneo centrale si avvicina a circa mille persone (...Per questo, in una nota , ilesprime "profondo cordoglio" per "la morte tragica" di tutte queste persone e definisce "insopportabile" "l'immobilismo e l'indifferenza dei governi ...Dopo essere state accertate 57 vittime causate dal naufragio di ieri a largo della Libia, il Centro Astalli ha espresso profondo cordoglio. Tra di loro ci sono almeno 20 donne e due bambini. Secondo l ..."Siamo addolorati per la morte tragica di queste persone in fuga dalla Libia e dai loro Paesi di origine. Risulta insopportabile l'immobilismo e l'indifferenza dei governi europei e delle istituzioni ...