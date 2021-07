Il caos di Tunisi complica i piani di Roma sui migranti (Di martedì 27 luglio 2021) L'instabilità politica Tunisina con le proteste ormai senza fine ed il governo destituito costituisce un grande rischio per il Nord Africa e per il nostro Paese (soprattutto sul fronte migratorio). Non si placa la situazione in Tunisia. Nelle scorse ore, il presidente Kais Saied ha annunciato un coprifuoco della durata di un mese, che sarà in vigore dalle 19 alle 6: tutto questo, mentre è stato imposto un divieto di assembramenti superiore alle tre persone. Una mossa arrivata dopo che, nella giornata di ieri, si erano verificati degli scontri nei pressi del palazzo del parlamento. Ricordiamo che, domenica scorsa, il capo dello Stato avesse avocato a sé il ... Leggi su panorama (Di martedì 27 luglio 2021) L'instabilità politicana con le proteste ormai senza fine ed il governo destituito costituisce un grande rischio per il Nord Africa e per il nostro Paese (soprattutto sul fronte migratorio). Non si placa la situazione ina. Nelle scorse ore, il presidente Kais Saied ha annunciato un coprifuoco della durata di un mese, che sarà in vigore dalle 19 alle 6: tutto questo, mentre è stato imposto un divieto di assembramenti superiore alle tre persone. Una mossa arrivata dopo che, nella giornata di ieri, si erano verificati degli scontri nei pressi del palazzo del parlamento. Ricordiamo che, domenica scorsa, il capo dello Stato avesse avocato a sé il ...

