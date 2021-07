I ripescaggi di Serie B e Serie C: le squadre ‘promosse’ e come cambiano i campionati (Di martedì 27 luglio 2021) Sono arrivate le sentenze del Coni che hanno definito gli organici dei campionati di Serie B e Serie C per la prossima stagione. La defezione più importante è quella del Chievo, è praticamente finita la favola di un piccolo club ma che è stato protagonista di vere e proprie imprese dal punto di vista sportivo e gestionale. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso di 5 società su 6, si è salvata solo la Paganese, mentre sono stati bocciati i ricorsi di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Si chiude la favola del Chievo che dopo 19 anni tra Serie A e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 luglio 2021) Sono arrivate le sentenze del Coni che hanno definito gli organici deidiB eC per la prossima stagione. La defezione più importante è quella del Chievo, è praticamente finita la favola di un piccolo club ma che è stato protagonista di vere e proprie imprese dal punto di vista sportivo e gestionale. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso di 5 società su 6, si è salvata solo la Paganese, mentre sono stati bocciati i ricorsi di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Si chiude la favola del Chievo che dopo 19 anni traA e ...

