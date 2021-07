I presidi chiedono a Bianchi la vaccinazione obbligatoria per gli studenti: «L’alternativa è la Dad» (Di martedì 27 luglio 2021) «Oltre al personale scolastico, serve anche l’obbligo di vaccino anti Covid agli studenti che possono farlo». Il presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli ha incontrato oggi, 27 luglio, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per discutere del delicato tema del rientro in classe in autunno. «Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono essenzialmente dall’esito della campagna vaccinale per personale della scuola e studenti», ha detto Giannelli, ricordando al ministro che L’alternativa a questo, «deve essere chiaro a tutti, è la didattica a distanza». «Bisogna ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) «Oltre al personale scolastico, serve anche l’obbligo di vaccino anti Covid agliche possono farlo». Il presidente dell’Associazione NazionaleAntonello Giannelli ha incontrato oggi, 27 luglio, il ministro dell’istruzione Patrizioper discutere del delicato tema del rientro in classe in autunno. «Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono essenzialmente dall’esito della campagna vaccinale per personale della scuola e», ha detto Giannelli, ricordando al ministro chea questo, «deve essere chiaro a tutti, è la didattica a distanza». «Bisogna ...

