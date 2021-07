I manifestanti pro Cuba: “Abbiamo ricevuto insulti e provocazioni dai nogreenpass” (Di martedì 27 luglio 2021) “Sabato si sono evitati scontri solo grazie al nostro autocontrollo e alla nostra volontà di evitare ogni tipo di disordine”. Lo denuncia Vittorio Armanni, responsabile del circolo di Bergamo dell’Associazione di Amicizia Italia Cuba che sabato è scesa in piazza per un presidio di vicinanza per i Cubani. “Abbiamo incrociato il corteo dei ‘nogreenpass’, dove erano ben identificabili esponenti sia della destra che dell’estrema destra, alcuni dei quali hanno tenuto atteggiamenti provocatori e profferito insulti nei nostri confronti”. La lettera è stata inviata al Questore di Bergamo Maurizio Auriemma. Egregio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021) “Sabato si sono evitati scontri solo grazie al nostro autocontrollo e alla nostra volontà di evitare ogni tipo di disordine”. Lo denuncia Vittorio Armanni, responsabile del circolo di Bergamo dell’Associazione di Amicizia Italiache sabato è scesa in piazza per un presidio di vicinanza per ini. “incrociato il corteo dei ‘’, dove erano ben identificabili esponenti sia della destra che dell’estrema destra, alcuni dei quali hanno tenuto atteggiamenti provocatori e profferitonei nostri confronti”. La lettera è stata inviata al Questore di Bergamo Maurizio Auriemma. Egregio ...

