Hyundai Kona N - Un po' Suv | molto hot hatch - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Duecentottanta cavalli, 0-100 in 5 secondi e mezzo, 240 km/h di punta: numeri fuori dall'ordinario, specialmente se si pensa che a renderli possibili è una piccola Suv (o crossover, se preferite). LaN si riallaccia al concetto delle hot, le compatte sportive che scaldavano il cuore negli anni 80 e 90, portandolo all'oggi. Un vero e proprio mezzo da sparo, creato dagli stessi tecnici (quelli della divisione N, il braccio armato della casa) che hanno reso possibili macchine come la i30 N e la i20 N, giusto per dirne due. Automobili che, proprio come questa, nascono con l'intento di farvi divertire ...