Hong Kong: Ue, legge sicurezza nazionale soffoca pluralismo (Di martedì 27 luglio 2021) "Prendiamo atto dell'esito del processo di Tong Ying - kit a Hong Kong, la prima persona accusata di reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Come l'Ue ha già chiarito, tale ...

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong: Ue, legge sicurezza nazionale soffoca pluralismo "Prendiamo atto dell'esito del processo di Tong Ying - kit a Hong Kong, la prima persona accusata di reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Come l'Ue ha già chiarito, tale legge viene usata per soffocare il pluralismo politico a Hong ...

