Honda e la power unit di Verstappen: risposte parziali dalle analisi (Di martedì 27 luglio 2021) Tanabe, dopo l'incidente di Verstappen a Silverstone, si mostrava fiducioso: analizzeremo a Sakura la power unit per capire se potrà essere ancora utilizzata o meno. I 51G dell'impatto della Red Bull ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) Tanabe, dopo l'incidente dia Silverstone, si mostrava fiducioso: analizzeremo a Sakura laper capire se potrà essere ancora utilizzata o meno. I 51G dell'impatto della Red Bull ...

Ultime Notizie dalla rete : Honda power Honda e la power unit di Verstappen: risposte parziali dalle analisi ... perlomeno non dalle dichiarazioni che provengono dall'ambiente Honda, se la power unit sarà o meno utilizzabile ancora in un week end di gara. "Probabilmente non sapremo se potremo usare ancora il ...

Honda, verdetto sul motore di Verstappen all'accensione - FormulaPassion.it Ma questo detto è difficilmente applicabile alla situazione relativa alla power unit Honda di Max Verstappen, provata da un urto da 51G contro le barriere della Copse a Silverstone, nell'incidente ...

Honda e la power unit di Verstappen: risposte parziali dalle analisi Secondo quando diffuso dal motorista, gli esami condotti a Sakura sulla power unit dell'incidente di Silverstone non hanno fornito tutte le risposte necessarie a dire se il motore sarà o meno utilizza ...

Honda, verdetto sul motore di Verstappen all’accensione Il motorista nipponico non saprà sino alla prima accensione sulla vettura la sorte della power unit montata sulla Red Bull del pilota olandese durante l'incidente di Silverstone ...

