Hetemaj a Roma per le visite | ha scelto la Reggina

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 luglio 2021) Perparimè arrivato a, rispettando il programma delle ultime ore. Il centrocampista classe 1986, svincolatosi dal Benevento, si sta sottoponendo alleper la. Un colpo di spessore, domani la firma sul contratto. Intanto, lacontinua a essere molto attiva: per la fascia il favorito è Adjapong in uscita dal Sassuolo, per l’attacco l’obiettivo principale resta Samuel Di Carmine che ha ancora undici mesi di contratto con il Verona. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.