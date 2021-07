Harry e Meghan Markle | nuovi capitoli della biografia «compresa la morte del principe Filippo»

(Di martedì 27 luglio 2021) Aggiornamento in corso. «Finding Freedom», la biografia non autorizzata dei duchi di Sussex firmata dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, a breve si arricchirà con alcuni nuovi capitoli sui fatti più recenti che hanno coinvolto il principe Harry e Meghan Markle. «Verrà affrontato anche il dolore che la coppia ha provato per la morte del principe Filippo», fa sapere la casa editrice, HarperCollins.

... "D'altronde i Cambridge , di fronte alle varie interviste rilasciate di recente daMarkle , pare abbiano scelto la strategia del silenzio ", ha detto il biografo Duncan Larcombe ...Il trono del Regno Unito ha una 'pretendente' in più. A distanza di sette settimane dalla sua nascita , Lilibet Diana, secondogenita di, è stata inserita nella linea di successione ufficiale della corona d Inghilterra. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale Royal. UK , Lilibet Diana, in questo momento, sarebbe ...La casa editrice di Finding Freedom ha rivelato che a breve il libro sui Sussex si arricchirà con i fatti più recenti: «Dal trasferimento in California agli accordi commerciali, dal dolore per l’abort ...Dopo la pioggia di articoli da parte dei tabloid inglesi, è stata aggiornata: ora è all’8° posto, Archie al 7°, Harry al 6°. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata lo scorso 4 giugno e fino a ieri n ...