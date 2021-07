Haaland offerta shock del Chelsea! La risposta del giocatore (Di martedì 27 luglio 2021) L’attaccante norvegese Erling Haaland è sicuramente uno degli uomini al centro di questo mercato e il Chelsea è partito all’attacco con una offerta faraonica! Lo stesso attaccante ha commentato l’offerta attraverso i microfoni di Sport Bild. Haaland resta al Borussia Dortmund? L’attaccante del Borussia Dortmund ha parlato del suo futuro, queste le sue dichiarazioni sul Borussia:”Prima di tutto ho ancora 3 anni di contratto con il club e voglio godermi il mio periodo qui. Ma certamente i trofei sono importanti e sono quello che voglio”. Da quando è arrivato in Germania il ragazzo ha vinto soltanto la Coppa di Germania ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) L’attaccante norvegese Erlingè sicuramente uno degli uomini al centro di questo mercato e il Chelsea è partito all’attacco con unafaraonica! Lo stesso attaccante ha commentato l’attraverso i microfoni di Sport Bild.resta al Borussia Dortmund? L’attaccante del Borussia Dortmund ha parlato del suo futuro, queste le sue dichiarazioni sul Borussia:”Prima di tutto ho ancora 3 anni di contratto con il club e voglio godermi il mio periodo qui. Ma certamente i trofei sono importanti e sono quello che voglio”. Da quando è arrivato in Germania il ragazzo ha vinto soltanto la Coppa di Germania ...

