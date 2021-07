Haaland: «Offerta da 175 milioni? Spero siano solo voci, sono tanti soldi per un giocatore» (Di martedì 27 luglio 2021) Erling Haaland ha parlato dal ritiro del Borussia Dortmund in merito ad una presunta Offerta del Chelsea Erling Haaland ha parlato dal ritiro del Borussia Dortmund, commentando una presunta Offerta del Chelsea da 175 milioni per strapparlo ai gialloneri. «Ho parlato ieri con il mio agente, non ci sentivamo da un mese. Quindi avete la risposta: Spero siano solo voci, perché sono tanti soldi per una sola persona». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Erlingha parlato dal ritiro del Borussia Dortmund in merito ad una presuntadel Chelsea Erlingha parlato dal ritiro del Borussia Dortmund, commentando una presuntadel Chelsea da 175per strapparlo ai gialloneri. «Ho parlato ieri con il mio agente, non ci sentivamo da un mese. Quindi avete la risposta:, perchéper una sola persona». L'articolo proviene da Calcio News 24.

