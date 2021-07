Guenda Goria e Maria Teresa Ruta | scontro attraverso una rivista per colpa del fidanzato Mirko

(Di martedì 27 luglio 2021)hanno sempre avuto un rapporto particolare e al GF Vip 5 sembravano aver sotterrato per sempre i loro dissapori del passato. Oggi mamma e figlia tornano a discutere a causa del nuovodiGancitano. Ma cosa è successo? Leggi anche: Stefania Orlando e...

Advertising

infoitcultura : Guenda Goria scrive una lettera a Maria Teresa Ruta - infoitcultura : Guenda Goria contro la madre che non vuole conoscere il fidanzato Pensi solo a te stessa - infoitcultura : Guenda Goria furiosa con la Ruta: “Ignora il mio fidanzato” - infoitcultura : Guenda Goria a Maria Teresa Ruta “Provo imbarazzo…” - zazoomblog : Guenda Goria si sfoga tensione con Maria Teresa Ruta: c’entra il fidanzato - #Guenda #Goria #sfoga #tensione… -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

ha scritto una curiosa e a tratti incredibile lettera a sua madre Maria Teresa Ruta perché evita il suo fidanzato , Mirko Gancitano . Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ...si affida alle pagine del settimanale "Di Più" e scrive una lettera alla madre, Maria Teresa Ruta. Vediamo cosa le ha scritto. Maria Teresa Ruta ehanno partecipato insieme ...“Pensi solo a te stessa”, le sottolinea la 32enne. Forse tu pensi solo a te stessa”, dice ancora la Goria La bionda non vuole conoscere il suo attuale fidanzato, Mirko Gancitano. “Non ce la faccio più ...Guenda Goria si affida alle pagine del settimanale “Di Più” e scrive una lettera alla madre, Maria Teresa Ruta. Guenda Goria scrive una lettera per la madre Maria Teresa Ruta. Ma la madre sembra che n ...