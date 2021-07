Guardiola si affida all’universo per il mercato: “Il miglior metodo” (Di martedì 27 luglio 2021) Guardiola ha fatto assumere quattro astrofisici al City. I loro compiti? migliorare le sessioni di allenamento, ma anche decidere il mercato Lo scorso mese di marzo fece scalpore la decisione di Guardiola, riportata dai tabloidi britannici, di assumere nel suo staff quattro astrofisici per rendere più complesse le sessioni d’allenamento del Manchester City. Oggi, i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 luglio 2021)ha fatto assumere quattro astrofisici al City. I loro compiti?are le sessioni di allenamento, ma anche decidere ilLo scorso mese di marzo fece scalpore la decisione di, riportata dai tabloidi britannici, di assumere nel suo staff quattro astrofisici per rendere più complesse le sessioni d’allenamento del Manchester City. Oggi, i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

