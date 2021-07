Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn: "Sarà un film gigantesco" (Di martedì 27 luglio 2021) James Gunn è tornato a parlare di Guardiani della Galassia Vol. 3 spiegando che si tratterà di un progetto gigantesco. James Gunn tornerà nel mondo della Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3 e il regista ha anticipato che si tratterà di un lungometraggio definito gigantesco. Il filmmaker è tornato a parlare dell'atteso capitolo conclusivo della trilogia durante un'intervista rilasciata a ComicBook in cui ha parlato delle differenze ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021)è tornato a parlare diVol. 3 spiegando che si tratterà di un progettotornerà nel mondoMarvel conVol. 3 e il regista ha anticipato che si tratterà di un lungometraggio definito. Ilmaker è tornato a parlare dell'atteso capitolo conclusivotrilogia durante un'intervista rilasciata a ComicBook in cui ha parlato delle differenze ...

