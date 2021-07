Green pass, sondaggio dell’Istituto Demopolis: 7 italiani su 10 sono favorevoli alla certificazione verde (Di martedì 27 luglio 2021) Il 72% degli italiani è favorevole all’applicazione del Green pass. Soltanto il 23% dichiara di essere contrario. E’ quanto emerge dal sondaggio dell’Istituto Demopolis per Radio1 Rai sulla certificazione verde che dal prossimo 6 agosto sarà necessaria per accedere ad eventi, ristoranti, consumazione al tavolo nei bar, palestre al chiuso. Il sondaggio evidenzia come si tratti principalmente di elettori del Partito Democratico (93%). Seguono, favorevoli all’utilizzo del Green pass, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Il 72% degliè favorevole all’applicazione del. Soltanto il 23% dichiara di essere contrario. E’ quanto emerge dalper Radio1 Rai sullache dal prossimo 6 agosto sarà necessaria per accedere ad eventi, ristoranti, consumazione al tavolo nei bar, palestre al chiuso. Ilevidenzia come si tratti principalmente di elettori del Partito Democratico (93%). Seguono,all’utilizzo del, gli ...

