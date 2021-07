Green Pass, si valuta di estenderlo a treni, aerei e navi: tutti i prossimi passi (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 6 agosto sarà esteso l’obbligo di esibire la certificazione verde a tutti coloro che vorranno accedere a specifiche aree a rischio contagio. È già confermato per palestre, cinema, bar e ristoranti al chiuso. Mentre si discute di allargarlo anche ad altri settori, compreso quello dei trasporti Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 6 agosto sarà esteso l’obbligo di esibire la certificazione verde acoloro che vorranno accedere a specifiche aree a rischio contagio. È già confermato per palestre, cinema, bar e ristoranti al chiuso. Mentre si discute di allargarlo anche ad altri settori, compreso quello dei trasporti

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - italexit_sempre : RT @NicolaPorro: Anche #Cacciari e #Agamben sono due fascisti no vax? Leggete le dure parole dei due filosofi sul green pass.... ?? https://… - DiacronicoMurra : RT @Ilconservator: Cari amici leghisti il green pass non va modificato, va tolto #Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Covid, i numeri dell'ondata di luglio, ma oltre il 50% è vaccinato VENEZIA - Più di un residente su due, in provincia di Venezia, ha completato il ciclo vaccinale anche col richiamo. E, dunque, ha diritto al Green pass a tutti gli effetti. Precisamente si tratta di 309.531 persone su una platea potenzialmente vaccinabile (sopra i 12 anni) di circa 565mila nell'Ulss 3 Serenissima, pari al 54,7%, e di 111.

Perché il crollo di Biden nei sondaggi: dall'inizio dell'anno boom di clandestini e di arresti al confine tra Usa e Messico Case italiane per l'esercito Usa Appalto da oltre 80 milioni per gli alloggi della Us Navy Covid, le regioni propongono green pass al ristorante solo se fuori da zona bianca Dalla Conferenza delle ...

Dai trasporti alla scuola, dove potrebbe essere esteso il green pass Il Sole 24 ORE Servirà il Green pass per entrare alla Festa dell’Unità Una scelta di sicurezza e politica. Perché «fare una festa in sicurezza è il nostro slogan, quello intorno al quale stiamo costruendo la Festa dell’Unità edizione 2021». Servirà il Green pass per entr ...

Ma virus e green pass frenano il turismo Federalberghi: "Le disdette aumentano, rischiamo di perdere metà della stagione". Pesano la paura della variante Delta e le nuove regole ...

VENEZIA - Più di un residente su due, in provincia di Venezia, ha completato il ciclo vaccinale anche col richiamo. E, dunque, ha diritto ala tutti gli effetti. Precisamente si tratta di 309.531 persone su una platea potenzialmente vaccinabile (sopra i 12 anni) di circa 565mila nell'Ulss 3 Serenissima, pari al 54,7%, e di 111.Case italiane per l'esercito Usa Appalto da oltre 80 milioni per gli alloggi della Us Navy Covid, le regioni propongonoal ristorante solo se fuori da zona bianca Dalla Conferenza delle ...Una scelta di sicurezza e politica. Perché «fare una festa in sicurezza è il nostro slogan, quello intorno al quale stiamo costruendo la Festa dell’Unità edizione 2021». Servirà il Green pass per entr ...Federalberghi: "Le disdette aumentano, rischiamo di perdere metà della stagione". Pesano la paura della variante Delta e le nuove regole ...