Green Pass, obbligo dal 6 agosto: cosa si può fare, i divieti per le zone gialle e il tema autocertificazione (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA Ancora pochi giorni e il Green Pass inizierà a diventare il nostro più importante compagno di viaggio. Si inizia da venerdì 6 agosto ma già sono in corso le riunioni... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA Ancora pochi giorni e ilinizierà a diventare il nostro più importante compagno di viaggio. Si inizia da venerdì 6ma già sono in corso le riunioni...

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - flucekk : RT @DiegoFusaro: 'Bisogna rendere la vita impossibile ai non vaccinati' (cit.). 'Purgheremo chi non ha il green pass' (cit.). Ma davvero no… - ClaudioNY77 : RT @Ambrakey1: Green Pass, il durissimo intervento di Massimo Cacciari: 'Roba da regime dispotico. Sperimentazione di massa, non si può tac… -