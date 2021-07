Green pass | il monito di Lamorgese | ‘Proteste non autorizzate’

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 luglio 2021) ROMA – Sabato scorso in migliaia, in tutta in Italia, erano scesi in piazza per dire “no” al. Martedì tornano le manifestazione di protesta per contestare l’obbligatorietà dell’utilizzo del lasciaare verde che scatterà, così come deciso dal Governo, dal prossimo 6 agosto per una serie di attività. Il movimento #IoApro, nato durante la pandemia per chiedere lo stop alle misure restrittive anti-Covid e formato da esercenti e operatori del settore della ristorazione, annuncia una iniziativa per le 15, a piazza del Popolo a Roma. Gli organizzatori assicurano che saranno “almeno 50mila”: “Inserire il...