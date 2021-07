Green Pass: dal 6 agosto via ai controlli con una App ad hoc (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 6 agosto diventa obbligatorio il Green Pass per svolgere determinate attività Dal 6 agosto l’Italia si avvicina al modello francese di Macron e il Green Pass diventa obbligatorio per svolgere diverse attività al chiuso. Sarà richiesto, infatti, per ristoranti a chiuso, per musei, concerti e eventi con una determinata quantità di persone. Scatteranno così i controlli che verranno effettuati con una app ad hoc, VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute attraverso Sogei. Leggi anche: Francia, obbligo di Green Pass per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 luglio 2021) Dal 6diventa obbligatorio ilper svolgere determinate attività Dal 6l’Italia si avvicina al modello francese di Macron e ildiventa obbligatorio per svolgere diverse attività al chiuso. Sarà richiesto, infatti, per ristoranti a chiuso, per musei, concerti e eventi con una determinata quantità di persone. Scatteranno così iche verranno effettuati con una app ad hoc, VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute attraverso Sogei. Leggi anche: Francia, obbligo diper ...

