Green pass, Conte: “Politici? Come tutti gli altri, lo facciano per le attività ad alto assembramento. Scuola? Necessario tornare in presenza” (Di martedì 27 luglio 2021) “Il Movimento 5 stelle ha fatto di tutto per tutelare la salute dei cittadini italiani. Per questo condividiamo la scelta del Green pass. È un aggravio in più che garantisce maggiori libertà, grazie a esso si scongiurano nuove chiusure“. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’uscita da Montecitorio dopo l’incontro con alcuni parlamentari del M5s. Conte ha parlato anche di Scuola: “Bisogna far di tutto per tornare in presenza, lo dobbiamo ai nostri ragazzi. Trasporti? Moltiplicarli significherebbe ricorrere a investimenti insostenibili, bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Il Movimento 5 stelle ha fatto di tutto per tutelare la salute dei cittadini italiani. Per questo condividiamo la scelta del. È un aggravio in più che garantisce maggiori libertà, grazie a esso si scongiurano nuove chiusure“. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, all’uscita da Montecitorio dopo l’incontro con alcuni parlamentari del M5s.ha parlato anche di: “Bisogna far di tutto perin, lo dobbiamo ai nostri ragazzi. Trasporti? Moltiplicarli significherebbe ricorrere a investimenti insostenibili, bisogna ...

