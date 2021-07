Advertising

Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Gravina: 'Valutiamo obbligo vaccino ai calciatori. Pronta rivoluzione campionato con fusione Serie B e C' - gilnar76 : Gravina: «Valutiamo Green Pass anche per i tesserati. Serie A a 18…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Gravina: 'Valutiamo l'obbligo di vaccino per i calciatori'. E sulla riapertura degli stadi...: Gravina: 'Valutiamo… - cmdotcom : #Gravina: 'Valutiamo obbligo #vaccino ai calciatori. Pronta rivoluzione campionato con fusione Serie B e C'… - gilnar76 : Gravina: «Valutiamo Green Pass anche per i tesserati. Sulla Serie A a 18 squadre…» #Finoallafine #Forzajuve… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Valutiamo

Commenta per primo Giornata importante in casa FIGC, dove nella giornata odierna è andato in scena un Consiglio federale significativo. Intervenuto in conferenza stampa, il presidente Gabrieleha dichiarato: 'Serie A a 18 o 20 squadre? Non mi affascina parlare di numeri. La riforma dei campionati non prevede solo un cambio di format, ma è una vera e propria rivoluzione con un ...Il presidente della Figc ha illustrato oggi in Consiglio federale la bozza della sua riforma del calcio che dovrebbe partire dal campionato 2024/25. "Abbiamo affrontato il tema ad ampio raggio per ...il presidente Gravina ha presentato in consiglio federale una bozza di riforma del sistema ispirata ai principi di sostenibilità e stabilità, rinnovando il confronto tra le componenti ...Il Consiglio ha approvato una norma che prevede l’obbligatorietà del Green Pass (vaccino, attestato di guarigione da Covid-19 e tampone entro le 48 ore) per i tesserati che disputano ...