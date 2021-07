Gravina: “Una rivoluzione per ridare sostenibilità: unire Serie B e Serie C” (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio Federale. Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina. Si prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del sistema. Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili. Ho proposto una fusione tra la Serie B e la Serie C dal 2024/25 per arrivare a condizioni di sostenibilità migliori ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio Federale.A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina. Si prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propriacon un impatto a livello die stabilità del sistema. Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili. Ho proposto una fusione tra laB e laC dal 2024/25 per arrivare a condizioni dimigliori ...

