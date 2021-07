Gravina | «Promotori della campagna vaccinale Serie A? Meno retrocessioni

(Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele, presidenteFIGC, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il Consiglio Federale Gabriele, presidenteFIGC, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il Consiglio Federale. Le sue dichiarazioni. GREEN PASS – «Ho proposto il green pass obbligatorio anche per giocatori e addetti ai lavori, dai professionisti ai dilettanti, perché il calcio, anche se ha già un suo protocollo severissimo, resta all’interno delle regole che valgono per il Paese. Ci faremo ancor piùe ...

Advertising

100x100Napoli : Gravina: “Ci faremo ancor più promotori della campagna vaccinale” -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Promotori

MILANO - Gabriele, presidente della FIGC , ha parlato al termine del Consiglio Federale. ... Ci faremo ancor piùdella campagna vaccinale e valuteremo in seguito a tutela della salute ...In via Allegri si è parlato anche di ripescaggi e riammissioni, maha spiegato di essere ... Noi ci faremo ancor piùdella campagna vaccinale e valuteremo in seguito a tutela della ...Le parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale tenutosi nel pomeriggio.Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nella giornata di oggi ha parlato della situazione riguardante i Vaccini e il Green Pass. In via Allegri si è parlato anche di ripescaggi e riammissioni, ma ...