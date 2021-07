Grafica Veneta | Zaia sceglie il silenzio sull’inchiesta per caporalato Opposizioni | ‘Legami con azienda’ La replica | ‘Basta strumentalizzare’

(Di martedì 27 luglio 2021) “Ecco la soluzione allaper un problema cruciale in tutta Italia. Con questa sua straordinaria generosità e altrettanta capacità di innovazione di processo e di prodotto,entrerà nella storia. Il suo dono di 2 milioni di mascherine è di vitale importanza ma, se necessario, prenderemo tutte quelle che serviranno, pagandole, com’è giusto che sia”. Così parlava il governatore del Veneto, Luca, nel marzo 2020, quando le mascherine erano introvabili e l’imprenditore padovano Fabio Franceschi aveva convertito le rotative dei libri di Harry Potter per stamparne in proprio. In attesa della storia, ...

Il lavoro e la violenza. L'indagine che a Padova ha portato in carcere nove pakistani e ai domiciliari due dirigenti disvela una realtà in cui lo sfruttamento della manodopera proveniente dai Paesi asiatici s'intreccia con metodi coercitivi per evitare che qualcuno si ribellasse e si rivolgesse ai ...27.7.2021 - La vicenda didimostra che il sistema degli appalti e delle esternalizzazioni è un sistema malato Dichiarazione di Christian Ferrari, segretario generale Cgil Veneto, e Aldo Marturano, segretario ...L'on. Raduzzi, ex M5S ora al gruppo misto: «Attaccava pesantemente sia il decreto da lui classificato come causa della diminuzione di posti di lavoro, sia i giovani che, a suo dire, rifiutavano offert ...L’inchiesta per sfruttamento dei lavoratori: l’enfant prodige diventato amministratore delegato a soli 32 anni e l’esperto in sicurezza sul lavoro, ex tecnico Spisal, con un precedente per peculato ...