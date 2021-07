Grafica Veneta, verbali dei lavoratori pakistani picchiati: “Ci hanno legato mani e piedi e presi a calci. Minacciate anche le nostre famiglie” (Di martedì 27 luglio 2021) Il lavoro e la violenza. L’indagine che a Padova ha portato in carcere nove pakistani e ai domiciliari due dirigenti di Grafica Veneta svela una realtà in cui lo sfruttamento della manodopera proveniente dai Paesi asiatici s’intreccia con metodi coercitivi per evitare che qualcuno si ribellasse e si rivolgesse ai sindacati. La verità spunta dai verbali riempiti da otto cittadini pakistani, Nalain, Mudassar Muhammad, Shahzaib, Hafiz Mohammad, Iftikhar Ahamad e Asad. Raccontano di una spedizione punitiva avvenuta il 25 maggio 2020 in una casa di Trebaseleghe dove erano ospitati. Arshad Badar, a capo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Il lavoro e la violenza. L’indagine che a Padova ha portato in carcere novee ai domiciliari due dirigenti disvela una realtà in cui lo sfruttamento della manodopera proveniente dai Paesi asiatici s’intreccia con metodi coercitivi per evitare che qualcuno si ribellasse e si rivolgesse ai sindacati. La verità spunta dairiempiti da otto cittadini, Nalain, Mudassar Muhammad, Shahzaib, Hafiz Mohammad, Iftikhar Ahamad e Asad. Raccontano di una spedizione punitiva avvenuta il 25 maggio 2020 in una casa di Trebaseleghe dove erano ospitati. Arshad Badar, a capo della ...

