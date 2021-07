Grafica Veneta, il gip: “Azienda consapevole degli orari di lavoro e della sorveglianza”. Le intercettazioni: “Ci siamo inc…. da soli” (Di martedì 27 luglio 2021) PADOVA – Caporalato in una fiorente Azienda del Nordest. Ci sono alcune pagine del giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella che integrano il capo d’imputazione e sintetizzano le accuse non solo a carico di nove pakistani oggetto di misure di custodia cautelare, ma anche di due dirigenti di Grafica Veneta finiti ai domiciliari per sfruttamento di lavoro. “Giornate lavorative di circa 12 ore per 7 giorni su 7... assenza di giornate di riposo… mancato riconoscimento di ferie… mancato riconoscimento di eventuali giornate di malattia… pausa pranzo da svolgersi all’interno del luogo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) PADOVA – Caporalato in una fiorentedel Nordest. Ci sono alcune pagine del giudice per le indagini preliminari Domenica Gambarche integrano il capo d’imputazione e sintetizzano le accuse non solo a carico di nove pakistani oggetto di misure di custodia cautelare, ma anche di due dirigenti difiniti ai domiciliari per sfruttamento di. “Giornate lavorative di circa 12 ore per 7 giorni su 7... assenza di giornate di riposo… mancato riconoscimento di ferie… mancato riconoscimento di eventuali giornate di malattia… pausa pranzo da svolgersi all’interno del luogo di ...

Advertising

LaStampa : Sfruttamento di manodopera alla Grafica Veneta: 11 arresti. Ai domiciliari anche due dirigenti - fattoquotidiano : Grafica Veneta travolta da un'inchiesta per caporalato. Le carte parlano di abusi sugli operai stranieri, violenze… - direzioneprc : BLITZ ANTICAPORALATO ARRESTATI MANAGER DELLA PIÙ GRANDE STAMPERIA DI LIBRI IN ITALIA Tra gli 11 arrestati a Padova… - twittacolo : RT @Possidonio_GG: 11 ARRESTI PER SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI A 'GRAFICA VENETA' - giando1962 : RT @fattoquotidiano: Grafica Veneta, il gip: “Azienda consapevole degli orari di lavoro e della sorveglianza”. Le intercettazioni: “Ci siam… -