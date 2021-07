Giustizia, nuovo incontro Draghi - Cartabia a palazzo Chigi (Di martedì 27 luglio 2021) La ministra della Giustizia Marta Cartabia è stata nuovamente stamani a palazzo Chigi, dove dovrebbe aver incontrato il premier Mario Draghi. Già ieri c'era stata una riunione tra Draghi e la ministra ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) La ministra dellaMartaè stata nuovamente stamani a, dove dovrebbe aver incontrato il premier Mario. Già ieri c'era stata una riunione trae la ministra ...

gaiatortora : È un nuovo corso per tutti. Anche per l'informazione. Ed è estremamente interessante. #Draghi #greenpass #giustizia - CCKKI : RT @Chiappuz: > 2018, 3246 ispettori). E di nuovo, modificare il TU (DLgs 81/08) aggiornandolo ai temi attuali (lavoro precario, nuovi risc… - GabrielDeGaetan : La #Giustizia è un tema centrale per la ripresa del paese, proprio per questo motivo da @ORazionali stiamo preparan… - AseroGiovanna : RT @Chiappuz: > 2018, 3246 ispettori). E di nuovo, modificare il TU (DLgs 81/08) aggiornandolo ai temi attuali (lavoro precario, nuovi risc… - pataflora1 : @ilfoglio_it @LucaRoberto11 Niente di nuovo, quindi? Che fa? Voterà entusiasta la riforma della giustizia? -