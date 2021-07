Giustizia, Lega: “Italia non può essere ostaggio Conte e Grillo” (Di martedì 27 luglio 2021) La Lega “è molto preoccupata per le perdite di tempo causate dai capricci di Conte e Grillo. L’Italia che vuole rialzarsi dopo mesi di sofferenza non può tollerare i ricatti del Movimento 5 Stelle: oggi sulla Giustizia, domani su EquItalia, codice degli appalti, Quota 100 o fisco”. Così in una nota del partito capitanato da Matteo Salvini. “La Lega, in merito alle proposte di correzione alla prescrizione, è fedele al testo approvato dal Consiglio dei Ministri e leale agli accordi presi”. Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Giulia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) La“è molto preoccupata per le perdite di tempo causate dai capricci di. L’che vuole rialzarsi dopo mesi di sofferenza non può tollerare i ricatti del Movimento 5 Stelle: oggi sulla, domani su Equ, codice degli appalti, Quota 100 o fisco”. Così in una nota del partito capitanato da Matteo Salvini. “La, in merito alle proposte di correzione alla prescrizione, è fedele al testo approvato dal Consiglio dei Ministri e leale agli accordi presi”. Lo dichiara in una nota la senatrice dellaGiulia ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - AndreaMarcucci : La valanga di emendamenti della Lega sul #ddlzan ha lo stesso obiettivo della valanga di emendamenti del #M5S su ri… - pdnetwork : Così non funziona. Non funziona che la persona che doveva pensare alla #sicurezza di tutti ha finito per farsi gius… - fenice_risorta : Esatto ?????? - EnricoFurlan3 : RT @CremaschiG: Sono onorato di questa foto assieme ai familiari di #Youns assassinato a #Voghera da assessore #Lega A #Brescia con loro in… -