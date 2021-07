Giustizia: Lega, 'Italia non può essere ostaggio capricci Conte e Grillo' (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - La Lega "è molto preoccupata per le perdite di tempo causate dai capricci di Conte e Grillo. L'Italia che vuole rialzarsi dopo mesi di sofferenza non può tollerare i ricatti del Movimento 5 Stelle: oggi sulla Giustizia, domani su EquItalia, codice degli appalti, Quota 100 o fisco". Così in una nota del partito capitanato da Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - La"è molto preoccupata per le perdite di tempo causate daidi. L'che vuole rialzarsi dopo mesi di sofferenza non può tollerare i ricatti del Movimento 5 Stelle: oggi sulla, domani su Equ, codice degli appalti, Quota 100 o fisco". Così in una nota del partito capitanato da Matteo Salvini.

