Giustizia, Conte vede i deputati M5s: «Governo al lavoro sulle nostre richieste». E apre al voto degli eletti (Di martedì 27 luglio 2021) «Abbiamo fatto delle osservazioni, condivise da buona parte degli addetti ai lavori e non sono per soddisfare esigenze di bottega del M5S. Noi dobbiamo velocizzare i processi e celebrare i processi. Ora lasciamo che il Governo lavori su queste istanze». Così Giuseppe Conte sulla riforma della Giustizia, uscendo dalla Camera dove l’ex premier ha visto i deputati del Movimento 5 stelle dividendo le riunioni per appartenenza alle commissioni. Domani mattina Conte tornerà a Montecitorio per incontrare i membri della commissione Esteri mentre nel pomeriggio l’ex premier è atteso al Senato. ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) «Abbiamo fatto delle osservazioni, condivise da buona parteaddetti ai lavori e non sono per soddisfare esigenze di bottega del M5S. Noi dobbiamo velocizzare i processi e celebrare i processi. Ora lasciamo che illavori su queste istanze». Così Giuseppesulla riforma della, uscendo dalla Camera dove l’ex premier ha visto idel Movimento 5 stelle dividendo le riunioni per appartenenza alle commissioni. Domani mattinatornerà a Montecitorio per incontrare i membri della commissione Esteri mentre nel pomeriggio l’ex premier è atteso al Senato. ...

