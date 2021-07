**Giustizia: Bongiorno, 'Lega fedele a testo votato in Cdm'** (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "La Lega, in merito alle proposte di correzione alla prescrizione, è fedele al testo approvato dal Consiglio dei Ministri e leale agli accordi presi". Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Giulia Bongiorno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "La, in merito alle proposte di correzione alla prescrizione, èalapprovato dal Consiglio dei Ministri e leale agli accordi presi". Lo dichiara in una nota la senatrice dellaGiulia

