Giuseppe De Donno trovato morto: "Suicidio". Il padre della terapia al plasma ora faceva il medico di famiglia (Di martedì 27 luglio 2021) Lo riporta la Gazzetta di Mantova. Aveva 54 anni e si sarebbe impiccato. "Il brevetto sulla cura al plasma è nostro". Salvini rilancia la terapia di Mantova 'Non ci volevo credere. Perdiamo una bella ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 luglio 2021) Lo riporta la Gazzetta di Mantova. Aveva 54 anni e si sarebbe impiccato. "Il brevetto sulla cura alè nostro". Salvini rilancia ladi Mantova 'Non ci volevo credere. Perdiamo una bella ...

Advertising

Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - RedRonnie : Il mio saluto in diretta a al Dr. Giuseppe De Donno e il link della lunga intervista che gli feci quando credeva gl… - Adnkronos : Morto Giuseppe De Donno, medico della plasmaterapia anti #Covid. - LKlimex : RT @RadioSavana: Tragedia a Mantova, pneumologo Giuseppe De Donno si è tolto la vita impiccandosi. Medico simbolo della battaglia per plasm… - remogarofano : RT @RadioSavana: Tragedia a Mantova, pneumologo Giuseppe De Donno si è tolto la vita impiccandosi. Medico simbolo della battaglia per plasm… -