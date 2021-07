Giuseppe De Donno, morto suicida il pioniere della terapia al plasma per curare il Covid. Matteo Salvini: “Lascia un vuoto grande” (Di martedì 27 luglio 2021) È morto suicida Giuseppe De Donno, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, noto per essere stato il pioniere della – contestata – terapia sperimentale anti-Covid a base della trasfusione plasma iperimmune (proveniente dai guariti dall’infezione). Il medico, che aveva 54 anni, è stato trovato in casa propria a Curtatone, dove abitava con la moglie e una figlia. Il primo a commentare la notizia è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) ÈDe, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, noto per essere stato il– contestata –sperimentale anti-a basetrasfusioneiperimmune (proveniente dai guariti dall’infezione). Il medico, che aveva 54 anni, è stato trovato in casa propria a Curtatone, dove abitava con la moglie e una figlia. Il primo a commentare la notizia è stato il leaderLega, che più ...

