Giulia Salemi incanta Maratea e saluta: “Sentita come a casa” (Di martedì 27 luglio 2021) Giulia Salemi ha salutato Maratea con una serie di scatti in cui è davvero bellissima. L’influecer ci ha tenuto a salutare la città che l’ha fatta sentire a casa. Giulia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 luglio 2021)hatocon una serie di scatti in cui è davvero bellissima. L’influecer ci ha tenuto are la città che l’ha fatta sentire a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

VanityFairIt : Giusy Buscemi, Carolina Crescentini, Giulia Salemi, Leo Gassmann, Claudia Gerini (tra gli altri) portano sul tappet… - Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - babbaleaaa : RT @itsnicolecn: È il 27 luglio 2021 e io mi sento ancora di fare una standing ovation a Giulia Salemi per autocontrollo di quella sera, pe… - nancygbabbalea : RT @100kgdicarote: Che fortuna devi avere per essere fidanzato con Giulia Salemi? #prelemi -