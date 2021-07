Ginnastica | Olimpiadi Tokyo l’Italia sfiora il bronzo | le pagelle delle azzurre Ferrari inossidabile | Fate da cardiopalma

(Di martedì 27 luglio 2021)ha accarezzato la medaglia dinella gara a squadre diartistica alledi2021. Lesi sono fermate ad appena quattro decimi dalla Gran Bretagna, mancando il terzo gradino del podio per un soffio. Si tratta del miglior risultato della storia moderna, ancora una volta la Nazionale ha saputo regalare emozioni come due anni fa ai Mondiali quando la cavalcata si concluse con la medaglia di. Di seguito ledelnella finale a squadre diartistica ...

Advertising

Eurosport_IT : CI AVETE FATTO SOGNARE! ?????? Solo un enorme GRAZIE alle nostre Fate! ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - Gazzetta_it : La drammatica confessione di Simone Biles dopo il ritiro nella gara a squadre di ginnastica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - fienia_ : RT @EleonoraCamilli: La salute mentale è un tabù anche nello sport. Consideriamo gli atleti come supereroi. Sono giovani, umani, fragili. C… - ucce93 : RT @ilpost: Perché Simone Biles si è ritirata dalla gara di ginnastica artistica a squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Olimpiadi

Commenta per primo La ginnasta 24enne Simone Biles ha parlato dopo i l clamoroso ritiro dalla competizione a squadre dellaartistica, verosimilmente costato l'oro alla squadra Usa, dovuto allo stress: 'Devo concentrarmi sul mio stato mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere. Non ho ..."Lenon sono certo uno scherzo ". Proprio no, perché in una sola gara - spesso di pochi secondi, senza margine d' imperfezione - ti giochi il lavoro di anni. Magari ti giochi la carriera, ...L'Italia ha accarezzato la medaglia di bronzo nella gara a squadre di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre si sono fermate ad appena quattro decimi dalla Gran Bretagna, mancan ...L’Italia e il mondo rendono omaggio alle Fate della ginnastica artistica. Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio hanno mancato per poco la conquista della medaglia di bronzo nel ...