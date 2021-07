Ginnastica | Olimpiadi Tokyo | che format si usa per la Finale a squadre? Novità | scarti e l’alternanza di esibizione…

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) Oggi (alle ore 12.45 italiane) andrà in scena lafemminile diartistica alledi2021. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le medaglie della gara che valuta la forza del movimento ginnico di un’intera Nazione. Si preannuncia un’imperdibile battaglia tra USA e Russia per la conquista della medaglia d’oro, la Cina sembra essere candidata al terzo posto ma in caso di errori potrebbero aprirsi spiragli importanti per Francia, Gran Bretagna e magari anche Italia. Le azzurre scenderanno in pedana senza particolari pressioni e hanno tutte le carte in regola per ben ...