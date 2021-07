Ginnastica, l’Italia accarezza il bronzo alle Olimpiadi! Sogno spezzato per 4 decimi. Russia batte USA, giallo Simone Biles (Di martedì 27 luglio 2021) l’Italia ha accarezzato un Sogno di mezza estate, ha tenuto palla tra le grandi, ha saputo volare soltanto dove le aquile osano farlo, ha sfiorato l’impresa impossibile, è andata a un passo dalla magia surreale e soltanto un battito di ciglio ha spezzato l’incantesimo proprio sul più bello, quando ormai eravamo stregati e affabulati, cullati da tre Fate indemoniate e da una Farfalla immortale in grado di volare al settimo cielo. La Nazionale di Ginnastica artistica femminile si è fermata ad appena quattro decimi da quella che sarebbe stata una storica medaglia di bronzo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)hato undi mezza estate, ha tenuto palla tra le grandi, ha saputo volare soltanto dove le aquile osano farlo, ha sfiorato l’impresa impossibile, è andata a un passo dalla magia surreale e soltanto un battito di ciglio hal’incantesimo proprio sul più bello, quando ormai eravamo stregati e affabulati, cullati da tre Fate indemoniate e da una Farfalla immortale in grado di volare al settimo cielo. La Nazionale diartistica femminile si è fermata ad appena quattroda quella che sarebbe stata una storica medaglia di...

